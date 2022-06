Non si è fermato all'alt dei militari perché senza patente. Il 20enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale in quanto ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato ieri sera in viale Ruggero di Lauria, al Lungomare di Catania. Il giovane a bordo di una Alfa Romeo 147 - a bordo della quale c'erano anche altre tre persone - è stato fermato durante un posto di blocco ma ha deciso di non accostare e, anzi, ha accelerato per scappare ed è stato inseguito dalla pattuglia. A causa della sua guida brusca, ha anche messo in pericolo molte persone sul lungomare.