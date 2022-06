Covid e Notte prima degli esami. Il ritorno delle prove scritte agli esami di maturità, con il loro carico di ansie da condividere, è stato all'insegna dell'attualità ma anche della tradizione. Il celebre brano di Antonello Venditti ha accompagnato la vigilia di molti tra i giovani catanesi che questa mattina hanno varcato i cancelli degli istituti scolastici per la prova di italiano. «L'abbiamo ascoltata per tutta la notte, fino ad addormentarci. Com'è andata? Credo bene, speriamo che anche la prossima sarà così», ha commentato una giovane all'uscita dall'istituto Galileo Galilei. Sette le tracce proposte ai candidati che, come da tradizione, hanno coperto sia i temi strettamente letterari - Pascoli, Verga - che quelli storici, come quello dedicato all'esperienza di Liliana Segre, ma anche l'attualità: dal ruolo della tecnologia nella vita odierna a come quest'ultima sia cambiata negli ultimi due anni a causa della pandemia.