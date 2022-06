Cominciano a emergere i primi dettagli del duplice omicidio avvenuto in una zona di campagna di Pennisi , frazione di Acireale. A perdere la vita, uccisi con colpi di arma da fuoco, sono stati i cugini di 29 e 30 anni Vito e Virgilio Cristian Cunsolo . A dare l'allarme ai carabinieri oggi pomeriggio intorno alle 17.30 sono stati alcuni parenti, preoccupati del fatto che da ieri sera i due non avevano fatto rientro a casa. Il ritrovamento dei due corpi senza vita è stato fatto circa un'ora dopo in un terreno in via Roccamena.

Cominciano a emergere i primi dettagli del duplice omicidio avvenuto in una zona di campagna di Pennisi, frazione di Acireale. A perdere la vita, uccisi con colpi di arma da fuoco, sono stati i cugini di 29 e 30 anni Vito e Virgilio Cristian Cunsolo. A dare l'allarme ai carabinieri oggi pomeriggio intorno alle 17.30 sono stati alcuni parenti, preoccupati del fatto che da ieri sera i due non avevano fatto rientro a casa. Il ritrovamento dei due corpi senza vita è stato fatto circa un'ora dopo in un terreno in via Roccamena.

Secondo quanto appreso da MeridioNews, tra le ipotesi degli inquirenti ci sarebbe quella secondo cui le due vittime non sarebbero andate a rubare prodotti della campagna ma con l'intento di ottenere l'intero terreno da utilizzare per coltivare la marijuana. In merito alla dinamica, invece, stando a quanto riferito al nostro giornale, i due cugini sarebbero stati uccisi e poi trasportati con un carrello piatto nel terreno del vicino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, chi ha spostato i corpi avrebbe anche tagliato la rete del terreno confinante per poi abbandonarli lì accanto a un muro. L'omicida avrebbe anche gettato erba secca e sacchi per tentare di coprire i cadaveri mentre è stata escluso il ritrovamento di una tanica di benzina.

Sul posto, oltre a carabinieri, vigili del fuoco, gli uomini della scientifica e il medico legale, in serata sono arrivati anche i parenti delle vittime. Uomini e donne che stazionano da ore lungo la stradina di campagna, davanti al cancello della proprietà. Oggi pomeriggio, i pompieri erano già stati chiamati a intervenire per tagliare il lucchetto del cancello del terreno accanto a quello dove poi i corpi sono stati ritrovati.