Il proprietario del terreno con annessa masseria dove sono stati uccisi Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, di 29 e 30 anni, ha confessato di essere responsabile del duplice delitto. L'uomo - Giuseppe Battiato, il suo nome - ha dichiarato di avere sparato alcuni colpi di pistola contro i due dopo che si erano introdotti nella proprietà di via Roccamena, a Piano d'Api, frazione collinare di Acireale. Secondo alcune indiscrezioni, le vittime sarebbero stati raggiunti da proiettili - sarebbero almeno tre quelli sparati - nella parte alta del corpo. La magistrata titolare dell'indagine, Michela Maresca, ha disposto il fermo dell'uomo.

Non è ancora chiaro quale sia il motivo della presenza dei Cunsolo all'interno del terreno. In un primo momento si è parlato di un possibile furto di agrumi, ma l'ipotesi con il passare delle ore ha perso peso. A essere valutata da vicino, invece, è la pista riguardante possibili pressioni sull'uomo affinché acconsentisse a mettere a disposizione il terreno per la possibile coltivazione di marijuana. Non è esclusa, inoltre, che a indirizzare le due vittime in quel fondo sia stata la consapevolezza di trovare beni da portare via, forse somme in contanti. Tuttavia, al momento, si tratta di ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Ieri sera, all'esterno dell'immobile di via Roccamena, hanno atteso la fine dei rilievi e l'uscita dei feretri con i cadaveri dei due giovani diversi familiari e amici. Oltre una quarantina i presenti. Imponente anche la presenza di forze dell'ordine, tra carabinieri e polizia. Ai parenti più stretto è stato consentito di vedere i cadaveri. Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, dopo essere stati uccisi, sarebbero stati trascinati e successivamente con l'uso di un carrello abbandonati in un terreno adiacente. Agli investigatori Battiato ha detto di avere agito da solo. Un'ipotesi, quest'ultima, che dai familiari è stata messa in dubbio, per l'età dell'uomo - oltre la settantina - e per la prestanza delle due vittime.