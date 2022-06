Un cittadino catanese di 45 anni (G.G. sono le sue iniziali) è stato colto in flagranza dalla polizia locale mentre dal cassone di una moto ape stava depositando due grandi sacchi di plastica con dentro materiale di risulta proveniente da demolizione accanto al cumulo di rifiuti in via Palazzotto . Dai controlli effettuati sul mezzo, i vigili urbani hanno verificato che il cassone era colmo di circa tre metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non. Con gli agenti, il 45enne si sarebbe giustificato dicendo che il conferimento lo stava effettuando per conto di un'altra persona , di cui però non conosceva le generalità, che per smaltire i rifiuti gli avrebbe dato 50 euro .

Per questi motivi, l'uomo è stato denunciato a piede libero e sanzionato per il trasporto illecito di rifiuti e l'abbandono sulla pubblica via con verbali amministrativi per un totale di 3.700 euro. La moto ape è stata posta sotto sequestro preventivo ed è anche risultata priva di copertura assicurativa e di revisione. Il 45enne che era anche privo di patente di guida ha ricevuto un'altra multa di 6302 euro. Dall'ufficio stampa del Comune di Catania fanno sapere inoltre che, su indirizzo dell'assessore all'Ecologia Andrea Barresi e su disposizione del comandante dei vigili urbani Stefano Sorbino, «i controlli sul conferimento dei rifiuti solidi urbani proseguiranno e saranno intensificati». Altre pattuglie vigileranno anche sui nuovi quartieri interessati dalla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. In via Palazzotto e nel quartiere Picanello, negli ultimi giorni, sono stati elevati circa 150 verbali.