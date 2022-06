Un vasto incendio è scoppiato nei terreni tra via Elemosina e via San Nicolo- Sant'Anna , in territorio di Aci Catena. Preoccupazione tra i residenti della zona . Le fiamme, che hanno colpito le sterpaglie, minacciano anche il centro urbano formato da tante abitazioni private e villette. L'incendio è scoppiato intorno alle 16 . Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono presenti anche i vigili urbani che stanno regolando il traffico. Il tratto che porta da via De Roberto fino a via San Nicolò-Sant'Anna è stato provvisoriamente chiuso.

Un vasto incendio è scoppiato nei terreni tra via Elemosina e via San Nicolo- Sant'Anna, in territorio di Aci Catena. Preoccupazione tra i residenti della zona. Le fiamme, che hanno colpito le sterpaglie, minacciano anche il centro urbano formato da tante abitazioni private e villette. L'incendio è scoppiato intorno alle 16. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono presenti anche i vigili urbani che stanno regolando il traffico. Il tratto che porta da via De Roberto fino a via San Nicolò-Sant'Anna è stato provvisoriamente chiuso.

Il fumo nero sembrava diradarsi ma da pochi minuti sembra rialimentarsi da diversi. «Stanno arrivando le faville dell'incendio. Le fiamme sono riprese - dice un residente a MeridioNews - Stiamo vivendo l'ennesimo incendio in questa zona, che l'anno scorso è stata devastata dalle fiamme. I terreni dovrebbero essere puliti e circoscritti dalla linee tagliafuoco, ma molti di questi sono incolti». La zona interessata è quella al confine con Valverde. «A essere colpita dagli incendi è sempre la zona artigianale qui vicina, dove ci sono dei capannoni - prosegue il cittadino - L'anno scorso sono state ritrovate delle matasse e dei copertoni bruciati, che presumibilmente sono stati dati alle fiamme da qualcuno con l'intento di dare fuoco ai terreni. Le fiamme hanno costeggiato parte di via San Nicolò. Speriamo di non assistere ad altri eventi simili».