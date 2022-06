Pomeriggio di incendi in alcune zone di Catania e provincia. Secondo quanto comunicato dal comando provinciale dei vigili del fuoco etneo, sono finora 29 gli interventi dei pompieri. Gli incendi hanno interessato le sterpaglie dei centri abitati. Più squadre sono impegnate in via Flaminia, in zona San Giovanni Galermo. Mentre quattro interventi si sono registrati nella zona di Catania centro.