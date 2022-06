«Con tre giorni di anticipo rispetto al termine previsto dei lavori, l’ufficio postale di Bronte torna disponibile da oggi nella sua sede abituale», si legge in una nota inviata alla stampa da Poste italiane. Il riferimento è alla struttura lungo via Umberto I, nei pressi dell'ospedale Castiglione-Prestianni, interessata da interventi infrastrutturali finalizzati all’installazione di una tettoia esterna, realizzata con l’impiego di lastre in materiale policarbonato che consentono ai cittadini il riparo dai raggi solari e dalle intemperie mantenendo il necessario apporto di illuminazione naturale.