Un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 58 in contrada Tre Fontane a Paternò questa mattina intorno alle 11. A scontrarsi in modo piuttosto violento sono state una Fiat Punto e un vecchio modello di Fiat 500. Ed è stato l'uomo - un paternese di circa 70 anni - che era alla guida di quest'ultimo mezzo ad avere la peggio. Rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo della macchina, è stato estratto dai vigili del fuoco. Allertato dagli operatori sanitari del 118, sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Cannizzaro di Catania. Nel tratto interessato dal sinistro ci sono i carabinieri della compagnia di Paternò. La dinamica dell'impatto resta ancora da ricostruire. Il traffico procede a rilento.