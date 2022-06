Entrambe temporaneamente chiuse al traffico le carreggiate della tangenziale Ovest di Catania. Lungo la strada, infatti, è in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco su una cisterna contenente alcol benzilico , una sostanza altamente infiammabile. Stando a quanto ricostruito finora, il rimorchio si sarebbe sganciato dalla motrice mentre il mezzo pesante era in movimento. Questo ha provocato un lieve danneggiamento della cisterna che si è adagiata sull'asfalto. Quindi, per ragioni di sicurezza , si è reso necessario il travaso del contenuto a bordo di un'altra autocisterna.

Entrambe temporaneamente chiuse al traffico le carreggiate della tangenziale Ovest di Catania. Lungo la strada, infatti, è in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco su una cisterna contenente alcol benzilico, una sostanza altamente infiammabile. Stando a quanto ricostruito finora, il rimorchio si sarebbe sganciato dalla motrice mentre il mezzo pesante era in movimento. Questo ha provocato un lieve danneggiamento della cisterna che si è adagiata sull'asfalto. Quindi, per ragioni di sicurezza, si è reso necessario il travaso del contenuto a bordo di un'altra autocisterna.

Un'operazione delicata perché si tratta di trasferire una sostanza pericolosa in quanto altamente infiammabile. L'alcol benzilico ha un punto di infiammabilità al di sotto dei 23 gradi e oggi c'è una temperatura esterna che va verso i 40 gradi. Per questo il tratto interessato della tangenziale è attualmente chiuso dallo svincolo di San Giorgio fino a quello di Misterbianco lungo la Messina-Siracusa. Per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nelle fasi preliminari e durante il travaso della sostanza in altra autocisterna, sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento sud del comando provinciale di Catania. Al momento non è stato segnalato nessun danno a persone o cose.