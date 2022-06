Sabato con molti incendi nell'area etnea. I vigili del fuoco in questo momento sono impegnati in sette zone diverse, tra cui un rogo nel quartiere di San Giovanni Galermo , dove ad andare a fuoco è un capannone a ridosso di uno spiazzo. Pompieri in azione in via Capo Passero e al Villaggio Santa Maria Goretti . In provincia gli interventi sono segnalati a Belpasso , Adrano e Paternò.

In quest'ultimo centro, a partire dalle 16.30 le fiamme sono divampate nei pressi dell’isola ecologica lungo la strada provinciale 58, in contrada Tre Fontane. A fuoco un canneto a ridosso del punto in cui vengono raccolti i rifiuti differenziati. Per evitare che l'incendio avvolgesse le attrezzatture dell’isola ecologica è intervenuta la squadra dei volontari della protezione civile Apas di Paternò, il cui lavoro è stato reso difficoltoso dalle fiamme che si muovevano su un fronte piuttosto largo. Minacciata anche una zona dove si trova un autosalone. Il rogo si è esteso anche a una minidiscarica presente proprio nell'area limitrofa al canneto. Solo verso le 19 sono arrivati i pompieri, impegnati in precedenza in altri interventi. I vigili del fuoco, oggi, hanno già completato 58 interventi.