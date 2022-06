Sparatoria ieri sera, poco dopo le 21, a Santa Maria di Licodia , in via Vittorio Emanuele , non lontana da via Adelaide Bruno, strada che conduce verso la villa comunale . Ferito ad un braccio in modo non grave un uomo di circa 60 anni ; a sparare diversi colpi di pistola un altro soggetto adesso ricercato dai carabinieri. Da quanto si apprende chi ha sparato ha esploso diversi colpi di pistola, forse cinque. Colui che è rimasto ferito potrebbe essere stato coinvolto accidentalmente nel fatto di sangue .

Sparatoria ieri sera, poco dopo le 21, a Santa Maria di Licodia, in via Vittorio Emanuele, non lontana da via Adelaide Bruno, strada che conduce verso la villa comunale . Ferito ad un braccio in modo non grave un uomo di circa 60 anni; a sparare diversi colpi di pistola un altro soggetto adesso ricercato dai carabinieri. Da quanto si apprende chi ha sparato ha esploso diversi colpi di pistola, forse cinque. Colui che è rimasto ferito potrebbe essere stato coinvolto accidentalmente nel fatto di sangue.

L'obiettivo sarebbe stato infatti un altro uomo. Subito dopo la sparatoria l’uomo è scappato mentre c’è stato un fuggi fuggi generale tra le persone presenti in zona. Il movente potrebbe essere una lite scoppiata per motivi personali ma nessuna ipotesi al momento viene esclusa dagli inquirenti. Sul posto i carabinieri della compagnia di Paternò e quelli del nucleo operativo e della stazione di Santa Maria di Licodia. Al vaglio le immagini di video sorveglianza presenti in zona. Probabilmente i militari dell'Arma hanno già individuato l'uomo che ha sparato.