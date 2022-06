I carabinieri di Belpasso hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di Palagonia con l'accusa di furto aggravato. Allertati da una segnalazione, i militari sono intervenuti in via VIII traversa e hanno sorpreso l’uomo mentre armeggiava su un’auto. Quando si è accorto della presenza delle forze dell'ordine, il 38enne avrebbe lanciato gli attrezzi che stava usando per provare a disfarsene e ha tentato di scappare.