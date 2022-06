Tre settimane in più . È il tempo che il Genio civile di Catania ha deciso di concedere agli studi di ingegneria e architettura, in aggiunta alle tre settimane assegnate in prima battuta, per partecipare alla gara per la progettazione del centro direzionale della Regione Siciliana. L'opera dovrebbe sorgere a Nesima e punta a concentrare in un unico luogo gli uffici periferici che attualmente sono dislocati in più punti della città. Il bando di gara aveva fissato al 30 giugno la scadenza per presentare i progetti, tempo ritenuto poco congruo da diversi professionisti del settore, alcuni dei quali intenzionati anche a sottoporre il caso all' Anac .

Dieci giorni dopo l'articolo di MeridioNews, il 22 giugno, il Genio civile ha scelto di allungare i termini, prorogando a un minuto prima della mezzanotte del 22 luglio la scadenza. Il bando prevede l'assegnazione di premi alle cinque migliori proposte. Per il vincitore, la possibilità di ricevere l'incarico di sviluppare il progetto di fattibilità tecnica fino al livello esecutivo. Lo stesso giorno della proroga, il Genio civile ha anche pubblicato il programma funzionale, documento previsto dal bando ma che per tre settimane era stato irrintracciabile dai professionisti interessati alla gara. La revisione del programma comporterà anche la posticipazione del momento in cui verranno aperte le buste. La nuova data è prevista per la mattina del 22 agosto.