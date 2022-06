Nonostante si trovasse ai domiciliari , continuava a uscire di casa per fare la spesa nelle bancarelle degli ambulanti . Protagonista un 65enne fermato dalla polizia, dopo essere stato avvistato in zona piazza Dante. L'uomo, pluripregiudicato e ben noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per il reato di evasione .

Nonostante si trovasse ai domiciliari, continuava a uscire di casa per fare la spesa nelle bancarelle degli ambulanti. Protagonista un 65enne fermato dalla polizia, dopo essere stato avvistato in zona piazza Dante. L'uomo, pluripregiudicato e ben noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per il reato di evasione.

L'autorità giudiziaria ha deciso di sottoporlo nuovamente ai domiciliari, ma il 65enne adesso dovrà affrontare un processo in più oltre a quelli in corso per i reati già contestatigli.