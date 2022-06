Una presunta organizzazione criminale accusata di gestire il traffico e lo spaccio di droga, in particolare marijuana e cocaina, a San Giovanni La Punta e nei vicini paesi etnei è stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Catania. Militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di 17 indagati. Tra i reati contestati, a vario titolo, anche l'associazione per delinquere.