Vasto incendio su via Nuovalucello, bruciano sterpaglie e materiale di risulta. Stanno operando due squadre ed alcune autobotti di rincalzo.L'incendio ha interessato la zona Sud di Catania, con i residenti preoccupati per le fiamme che stanno minacciando anche la zona residenziale. Le fiamme sono alte e il fumo invade la carreggiata. Disagi anche lungo la tangenziale.

Dal report diffuso dai vigili del fuoco per Catania e provincia, finora sono 45 interventi svolti in totale dai vigili del fuoco, tra cui dieci a causa di incendi a sterpaglie. Due si sono registrati zona Caltagirone e Castel di Judica. Uno in località di Bronte e a Piedimonte. Mentre due interventi hanno interessato la zona di Aci Sant'Antonio.