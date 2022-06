Tragedia sul lavoro, questa mattina, a Paternò. Intorno alle 7.45, in via Erbe Bianche, una traversa di corso Italia, un operaio edile ha perso la vita in un incidente. L'uomo, Angelo Aiosa di circa sessant'anni, è rimasto schiacciato da un montacarichi che ha ceduto da diversi metri d'altezza. Al momento non è chiaro se la vittima si trovasse sopra l'attrezzo o se lo stesso lo abbia colpito mentre l'operaio era sulla strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. I sanitari in un primo tempo hanno chiesto l'arrivo dell'elisoccorso, ma poi il mezzo è stato fatto rientrare una volta appurato il decesso. Si attende l'arrivo del magistrato di turno e del medico legale.