Code chilometriche lungo l'autostrada A18 Messina-Catania in entrambe le direzioni a causa di un incidente che si è verificato all'altezza dello svincolo tra Roccalumera e Barriera di Messina Sud in cui sarebbe stato coinvolto anche un mezzo pesante che si sarebbe messo di traverso all'interno di una galleria. Il tratto è stato chiuso e tra le persone in fila, c'è chi è fermo da poco dopo le 14.40 sotto il sole cocente. Alcuni sono anche scesi dalle auto. «Nessuna comunicazione ci ha avvisati di uscire prima di arrivare all'incolonnamento», lamenta un automobilista su un gruppo Facebook. Lo stesso in cui sono in molti a fare notare che è una situazione che si ripete «praticamente ogni giorno» e che «questa autostrada diventa sempre più una roulette russa».