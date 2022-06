Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in territorio di Bronte, precisamente in contrada Pomaro. Stando a quanto ricostruito finora, le fiamme sarebbero partite da una vallata e sarebbero risalite rapidamente a causa di un forte vento in direzione nord/ovest. Le fiamme minacciano diverse case private e alcuni allevamenti. Diversi allevatori stanno aiutando gli operatori della forestale. Sul posto stanno operando tre squadre della forestale a terra e un elicottero che effettua dei lanci. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un mezzo e due agenti della municipale di Bronte. Intanto è stata chiusa al traffico la strada statale 284 Bronte-Maletto.