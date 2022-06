Pioggia di condanne nel processo in abbreviato per i fatti relativi alla sparatoria che, ad agosto 2020, portò alla morte di Enzo Scalia e Luciano D'Alessandro. Questo pomeriggio la giudice per l'udienza preliminare Maria Ivana Cardillo ha pronunciato la sentenza. Pesanti le pene per gli esponenti del clan Cappello che, l'estate di due anni fa, si confrontò armi in mano, in viale Grimaldi, con un gruppo di Cursoti milanesi guidati da Carmelo Di Stefano.