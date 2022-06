Un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco in viale Biagio Pecorino, nel quartiere Librino a Catania. Secondo quanto appreso da MeridioNews, il ferito è stato trasportato all'ospedale San Marco dove è arrivato con un codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Su quanto accaduto sono già state avviate le indagini da parte della polizia che avrebbe individuato anche il responsabile in un uomo di circa settant'anni.