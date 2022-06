Un'ambulanza della Misericordia di Adrano si è cappottata poco dopo le 13 lungo la strada statale 121 in direzione Paternò, subito dopo il centro commerciale Etnapolis, in contrada Palazzolo. Il bilancio è di cinque persone ferite, di cui una è già stata trasportata con l'elisoccorso che è atterrato in un campo adiacente alla statale. Sul posto sono arrivate anche quattro ambulanze. Tra i feriti ci sono i giovani del servizio civile universale, una persona disabile e la madre che la accompagnava per una visita.