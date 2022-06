Dal primo pomeriggio di oggi, diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, sono state impegnate sulla collina di Vampolieri per spegnere un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione a ridosso delle abitazioni. L'incendio è stato attaccato dai diversi fronti sui quali si stava sviluppando. In particolare da via dei Ciclamini, da via del Campolieto e da via Ulisse.