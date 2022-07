La ripartenza dopo i periodi più rigidi delle restrizioni anti-Covid ha coinciso, da giugno scorso, anche con la ripresa delle attività di evangelizzazione dei Testimoni di Geova . Per adesso il via è stato dato soltanto alle iniziative nei luoghi pubblici, mentre resta ancora sospeso, per motivi di cautela, il contatto casa per casa . Ripresa anche l'assistenza spirituale nelle carceri.

A Catania e provincia, i Testimoni di Geova sono presenti con gli espositori mobili, in cui è possibile prelevare le pubblicazioni bibliche gratuite. I contatti in pubblico avverranno comunque indossando una mascherina come precauzione a tutela della salute propria e degli altri. Durante la pandemia i contatti sono avvenuti invece soprattutto attraverso lettere, telefonate e strumenti virtuali. Anche le riunioni religiose si sono tenute su una piattaforma digitale e in formato ibrido, cioè contemporaneamente in presenza e in videoconferenza.

«La decisione di tornare a incontrare le persone nelle aree pubbliche arriva giusto in tempo per invitare tutti a partecipare al prossimo congresso online dal tema Cercate la pace. L’evento, che sarà suddiviso in sei appuntamenti postati su jw.org nel corso di luglio e

agosto, ha lo scopo di aiutare le persone a sviluppare pace interiore e a imparare a vivere

in pace con gli altri», si legge in una nota. La prima parte del programma sarà disponibile per lo streaming o il download a partire dal 27 giugno 2022. In Sicilia ci sono più di 22mila Testimoni di Geova, in più di 90 congregazioni. Si possono trovare ulteriori informazioni sulle attività dei Testimoni di Geova sul sito ufficiale jw.org.