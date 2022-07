Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio lungo la statale 121 in territorio di Paternò . Il fatto si e registrato poco prima delle 14.30 all' altezza dello svincolo Valcorrente-Motta Sant'Anastasia in direzione Paternò. Il conducente di una Citroen per cause in corso di accertamento ha centrato la cuspide dello spartitraffico. Un impatto piuttosto violento con l'auto che e finita di traverso.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza il mezzo. Presenti due ambulanze del 118 che hanno trasferito gli occupanti, due persone, all' ospedale Santissimo Salvatore .Per i rilievi sul posto la municipale di Belpasso. Traffico a rilento.