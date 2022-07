Un vasto incendio ha distrutto, nel pomeriggio di oggi, l’area a verde collocata all’ingresso nord della di Paternò, in via Vittorio Emanuele. Le fiamme hanno divorato dei palmeti e altre piante. Il vento, inoltre, ha trascinato delle faville verso le aree a verde collocate nella zona dove si intersecano le statali 121 e 284, sempre in territorio di Paternò.