Maltrattamenti in famiglia e percosse. Queste le accuse di cui dovrà rispondere un 33enne di Misterbianco arrestato il mese scorso a San Pietro Clarenza, in seguito alla richiesta di aiuto fatta da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita dal marito. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima: l'aggressione è avvenuta durante un'uscita serale, in seguito a una discussione sul rapporto conflittuale tra la donna e la suocera.