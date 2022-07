Dramma della solitudine a Paterno. Un uomo di 66 anni è stato trovato morto all'interno della propria camera da letto dai pompieri del distaccamento di Paternò intervenuti a seguito di una chiamata fatta al 112 dai vicini di casa, preoccupati perché da giorni non avevano notizie dell'uomo e anche perché da quella casa proveniva un odore che non lasciava presagire nulla di buono.

Dramma della solitudine a Paterno. Un uomo di 66 anni è stato trovato morto all'interno della propria camera da letto dai pompieri del distaccamento di Paternò intervenuti a seguito di una chiamata fatta al 112 dai vicini di casa, preoccupati perché da giorni non avevano notizie dell'uomo e anche perché da quella casa proveniva un odore che non lasciava presagire nulla di buono.

Il fatto è avvenuto in via Bari, una traversa della centralissima via Fiume. L'allarme è scattato poco dopo le 23.30 quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno aperto l'ingresso per consentire l'accesso ai soccorritori del 118, i quali non hanno potuto fare altro che accertare la morte dell'uomo, avvenuta almeno 5 giorni fa, probabilmente provocata da un malore. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Paternò e operai di una agenzia di pompe funebri, i quali non hanno potuto operare nell'immediatezza.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 6 del mattino che, muniti sia autoscala hanno trasportato fuori il corpo calandolo dal primo piano l'uomo dal primo piano dell'appartamento per consegnarlo al personale delle pompe funebri. Il magistrato di turno ha dato parere favorevole per riconsegnare il corpo ai familiari. Il 66enne è un paternese che per anni ha lavorato in Germania. Il pensionato da qualche settimana era tornato da solo a Paternò nella sua casa di via Bari. I familiari risiedono fuori dalla Sicilia, il cui arrivo nella città normanna è previsto nelle prossime ore. I vicini di casa dell'uomo non conoscevano approfonditamente lo sfortunato 66enne tornati per il periodo estivo.