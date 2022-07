Parte oggi , in via sperimentale, il servizio di adduzione alla linea metropolitana tramite un metro shuttle che collegherà Belpasso , Camporotondo Etneo, Piano Tavola e Misterbianco alla stazione Nesima della metropolitana di Catania. Il servizio navetta partirà da Belpasso, con 12 corse giornaliere , ogni ora dalle 6.30 alle 15.30 e le ultime due alle 17.00 e alle 18.30 . Il ritorno sarà effettuato con altrettante corse agli stessi orari da stazione Nesima verso Belpasso.

Per usufruire del servizio non sarà possibile utilizzare l'abbonamento integrato, metropolitana e Amts, valido solo nel tratto urbano di Catania. Per la navette bisognerà acquistare il biglietto per la tratta da 10 chilometri - costo 1,90 euro - per coloro che desiderano raggiungere Misterbianco, e da 20 chilometri - costo 2,80 euro - per la tratta fino a Piano Tavola e Belpasso.

