Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Acireale con l'accusa di estorsione nei confronti del titolare di un bar della cittadina. A denunciare l'estorsione è stata la vittima, che si è rivolta ai carabinieri, che hanno colto l'uomo in flagranza di reato dopo aver ricevuto del denaro dal commerciante.

Il 36enne avrebbe offerto protezione dopo un furto perpetrato nel locale nel maggio scorso. In quella circostanza la vittima aveva consegnato del denaro al malvivente che avrebbe però iniziato a chiedere denaro per svariati motivi con cadenza quasi quotidiana. In una occasione avrebbe mandato il figlio minorenne con un messaggio vocale con la richiesta di denaro da fare ascoltare alla vittima.