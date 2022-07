Rientro a casa tribolato per diversi pendolari che, intorno alle 14, affollavano la stazione Nesima della metropolitana di Catania. A causa di un problema tecnico a una delle vetture messe in funzione nelle scorse settimane sarebbero saltate due corse . «Dovevamo partire alle 14 ma si è registrato un ritardo - racconta una testimone a MeridioNews - Poco dopo abbiamo scoperto che il mezzo era guasto e bisognava aspettare una seconda vettura che si sarebbe occupata di trainare la prima».

Il problema sarebbe rientrato intorno alle 14.30 - ma senza tempi certi per i cittadini in attesa - con l'arrivo di una nuova vettura. «Un addetto della Ferrovia circumetnea - continua la cittadina - ci ha spiegato che il mezzo guasto era uno di quelli nuovi. Fattore importante nel ritardo perché, a quanto pare, poteva essere rimorchiato soltanto da un altro treno nuovo». Proprio ieri mattina è entrata in funzione Barbara, il secondo dei dieci treni acquistati con i fondi della Regione Siciliana del valore complessivo di 44 milioni di euro. A inizio aprile era toccato ad Agatha, elettrotreno di tipo CT0, che può ospitare un totale di 420 persone di cui 64 sedute. «Eppure chi era in attesa con me ha già avuto altre volte problemi di questo tipo recentemente - conclude la cittadina - Ma questi treni non erano nuovi?».