Due incendi stanno interessando il territorio di Ragalna, nel Catanese. Nella parte alta della cittadina, in contrada Rocca, alcune case lambite dalle fiamme sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maletto e Adrano, gli uomini del corpo forestale e anche tre elicotteri della protezione civile, della marina militare e dei pompieri.

Un secondo rogo è in corso nella parte bassa di Ragalna, a ridosso della strada provinciale 4/II. Qui a essere già stati distrutti dalle fiamme sono diversi ettari di macchia mediterranea, terreni incolti e diversi fondi agricoli coltivati a frutteti. Sono in corso le indagini per verificare l'ipotesi che i due incendi siano di matrice dolosa.