A tre giorni dalla scadenza dei termini per partecipare al concorso per lavorare al Comune , nessuno finora si è fatto avanti. Accade ad Acireale , dove l'amministrazione ha diramato una nota per invitare i lavoratori con i requisiti richiesti dal bando a farsi avanti. La ricerca riguarda due posti come istruttore direttivo contabile, uno di coordinatore e due per assistenti sociali specialisti , tutti di categoria D1 e a tempo determinato per un anno. La scadenza è stata fissata al 9 luglio.

A tre giorni dalla scadenza dei termini per partecipare al concorso per lavorare al Comune, nessuno finora si è fatto avanti. Accade ad Acireale, dove l'amministrazione ha diramato una nota per invitare i lavoratori con i requisiti richiesti dal bando a farsi avanti. La ricerca riguarda due posti come istruttore direttivo contabile, uno di coordinatore e due per assistenti sociali specialisti, tutti di categoria D1 e a tempo determinato per un anno. La scadenza è stata fissata al 9 luglio.

«L'amministrazione comunale intende rafforzare la disponibilità di risorse umane per l'ente e, quindi, il cittadino. Costituisce una nota stonata la mancanza di adesioni ai primi due dei tre concorsi, pochissime per il posto di coordinatore, nessuna - addirittura - per i due di istruttori contabili. Questo fatto - si legge in una nota del Comune - risulta veramente incredibile in una terra dove la percentuale di disoccupazione è altissima. L’invito dell’Amministrazione, dunque, è quello di cogliere le opportunità che si presentano, partecipando ai singoli concorsi in essere e a quelli che verranno banditi in futuro».