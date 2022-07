« Ringrazio la cittadinanza catanese per la pazienza finora avuta , e per aver dimostrato in molte occasioni di capire l’importanza dell’iniziativa di chiudere il molo per la sua messa in sicurezza». Sono le parole pronunciate dal presidente dell'Autorità portiale della Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina , per annunciare la messa in sicurezza del molo di Levante, che a maggio era stato interdetto. Una scelta che Di Sarcina aveva difeso e motivato con esigenze di tutelare la pubblica incolumità ma che aveva suscitato diverse polemiche in quanti sono affezionati alle passeggiate sul mare . «Mi sento in dovere di ringraziare anche gli uffici tecnici dell’ente, il cui personale ha collaborato e sta collaborando con solerzia ed entusiasmo permettendomi di tener fede alla parola data alle istituzioni ed alla cittadinanza», ha aggiunto Di Sarcina.

«Ringrazio la cittadinanza catanese per la pazienza finora avuta, e per aver dimostrato in molte occasioni di capire l’importanza dell’iniziativa di chiudere il molo per la sua messa in sicurezza». Sono le parole pronunciate dal presidente dell'Autorità portiale della Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina, per annunciare la messa in sicurezza del molo di Levante, che a maggio era stato interdetto. Una scelta che Di Sarcina aveva difeso e motivato con esigenze di tutelare la pubblica incolumità ma che aveva suscitato diverse polemiche in quanti sono affezionati alle passeggiate sul mare. «Mi sento in dovere di ringraziare anche gli uffici tecnici dell’ente, il cui personale ha collaborato e sta collaborando con solerzia ed entusiasmo permettendomi di tener fede alla parola data alle istituzioni ed alla cittadinanza», ha aggiunto Di Sarcina.

Dalla prossima settimana, i cittadini potranno tornare sul molo. La riapertura del molo avverrà per gradi. «Dal prossimo lunedì, per i soli orari diurni, la riapertura coinvolgerà la parte di molo che si estende per 450 metri a partire dalla radice. Entro fine luglio - si legge in una nota - salvo inauspicati imprevisti, la riapertura sarà totale, ma sempre negli orari diurni, infatti la fornitura e posa dei new jersey continua da parte della ditta incaricata».