Altra giornata campale per Ragalna e Santa Maria di Licodia sul fronte degli incendi. Allo stato attuale due grossi roghi stanno mettendo a dura prova le squadre antincendio. Da qualche ora brucia una vasta area ricca di macchia mediterranea che si trova lungo la strada provinciale 57 e nelle strade ad essa attigue. La zona è anche ricca di abitazioni: sul posto per spegnere le fiamme ci sono i pompieri, gli uomini della forestale e della Protezione civile. Alcune abitazioni da quanto si apprende sarebbero state fatte evacuare a scopo precauzionale.

Altro incendio qualche chilometro ad est: a prendere fuoco, in questo caso, è stata un'area sempre ricca di macchia mediterranea a cavallo tra Santa Maria di Licodia e Ragalna. E questa mattina a Santa Maria di licodia sulla statale 284 per diverse ore hanno operato i vigili del fuoco di Paternò per domare le fiamme che hanno divorato la vegetazione che si trova ai margini della strada su entrambe le corsie di macia. Il denso fumo ha reso la visibilità pessima per gli automobilisti. Sul posto i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno regolato il traffico.