I funzionari dell’Agenzia delle accise dogane e monopoli (Adm), nei giorni scorsi hanno sanzionato i responsabili di un circolo ricreativo di Adrano, di un esercizio commerciale di San Giovanni La Punta e di un locale di Catania.

In tutte le attività sono state ravvisate irregolarità nel settore delle scommesse, con ipotesi di reato connessa all’intermediazione, per l’assenza dei titoli di concessione e di licenza e per l’assenza della tabella dei giochi proibiti. L’operazione è partita dall’iniziativa della direzione giochi a seguito di analisi di informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia realizzate dagli Uffici antifrode e dei Monopoli per la Sicilia. Oltre all’applicazione delle sanzioni, i funzionari hanno immediatamente dato avvio anche nei confronti dei titolari degli esercizi ai procedimenti tributari per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse.