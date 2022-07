Nuova protesta per Antonio Zingali, l'uomo che insieme alla propria famiglia è rimasto senza casa dopo che l'immobile a Bronte in cui viveva è stato danneggiato da uno sversamento di idrocarburi, avvenuto nel corso dei lavori per la Circumetnea. Zingali intorno alle 20 è salito sul tetto della propria abitazione, in via Etna. Sul posto sono arrivati poco dopo i vigili del fuoco e i carabinieri, nel tentativo di convincerlo a scendere ed evitare di mettere a rischio la propria incolumità.