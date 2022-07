Una moto ha sbattuto contro il guardrail, ma il mezzo incidentato è a terra da oltre un'ora. È accaduto intorno alle 16,15 di oggi sulla stradale 284 in territorio di Adrano. Il conducente di una Yamaha avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire fuoristrada. Da quanto appreso da MeridioNews, la persona in sella alla moto sarebbe rimasta ferita e adesso si trova in uno degli ospedali del comprensorio. Non è chiaro, però, se questa è stata trasportata dai sanitari del 118 o da un privato.