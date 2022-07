Una lettera firmata da tutti i consiglieri comunali di Catania e inviata al sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi per chiedere di partecipare ai confronti con il Governo e la Regione per scongiurare l'aumento della Tari . Un rincaro del 18 per cento sulla tassa dei rifiuti che, pur non essendo stato votato durante l'ultima seduta del civico consesso, è stata al centro di un dibattito molto acceso che ha visto davanti a Palazzo degli elefanti anche le proteste di un gruppo di cittadini.

Una lettera firmata da tutti i consiglieri comunali di Catania e inviata al sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi per chiedere di partecipare ai confronti con il Governo e la Regione per scongiurare l'aumento della Tari. Un rincaro del 18 per cento sulla tassa dei rifiuti che, pur non essendo stato votato durante l'ultima seduta del civico consesso, è stata al centro di un dibattito molto acceso che ha visto davanti a Palazzo degli elefanti anche le proteste di un gruppo di cittadini.

«È indispensabile - si legge nella lettera firmata dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione e da tutti i consiglieri - che il Governo e il Parlamento, nazionale e regionale, si facciano urgentemente carico del problema e adottino provvedimenti utili a scongiurare questo ulteriore aumento tariffario verso la cittadinanza catanese e siciliana, raccogliendo le sollecitazioni che arrivano dagli enti locali e dai consigli comunali, organi che meglio di ogni altra espressione istituzionale conoscono le concrete necessità dei siciliani; per quanto ci riguarda, se necessario, non esiteremo a recarci a Palermo o Roma per protestare contro l’eventuale inerzia delle istituzioni».

Nella delibera proposta lo scorso 29 giugno (e poi ritirata dall'amministrazione per lo slittamento dei termini di approvazione), l'aumento della Tari è motivato con i costi più alti di discarica. «È inaccettabile - scrivono i consiglieri - che a fronte di un evidente malfunzionamento dei meccanismi di conferimento dei rifiuti, alla base delle gravi emergenze che hanno segnato la città di Catania e di molti altri comuni siciliani, si aggiunga la beffa di un aumento tributario per i cittadini, già stremati dai forti incrementi del costo della vita».