Il carosello di Sergio Leonardi ha compiuto un nuovo giro. Il 44enne catanese, ritenuto ormai un funambolo delle frodi nel settore petrolifero, è il volto principale dell'inchiesta della procura di Catania che ha portato all'esecuzione di nove misure cautelari. Il blitz della guardia di finanza è scattato la notte scorsa; nel caso, però, di Leonardi i militari non hanno avuto bisogno di bussare alla sua porta: l'uomo, infatti, così come Gioacchino Falsaperla , si trova già dietro le sbarre per i fatti relativi all' inchiesta Vento di scirocco , che nel 2020 svelò i contatti tra Leonardi ed esponenti del clan Mazzei . A essere portati in carcere sono stati invece Carmelo Musumeci , 53enne cugino acquisito di Leonardi, e il 35enne Giuseppe Adornetto . Il primo è considerato uno dei tanti prestanome di cui Leonardi, a partire dal 2019, si sarebbe servito per portare avanti i propri affari illeciti, basati sull' evasione del pagamento delle accise e dell'Iva e sul contrabbando di gasolio . «Può affermarsi, senza tema di smentita che abbia ormai acquisito - scrive nell'ordinanza di custodia cautelare la gip Giuseppina Montuori - una vera e propria professionalità nella realizzazione di condotte che sono diventate parte integrante e inscindibile della sua vita e con le quali si è sostenuto economicamente». Per Leonardi, d'altronde, si tratta dell'ennesima indagine: dalle operazioni Nespola e Illegal Fuel, alle citazioni in Petrolmafia e i riferimenti alle imprese a lui riconducibili in Dirty Oil, il 44enne da anni è sotto la lente delle procure. I magistrati sono anche convinti che la sua ascesa economica sia iniziata anche con la benedizione dei parenti acquisiti dopo il matrimonio : lo zio della moglie è Biagio Sciuto , boss dell'omonimo clan.

Nell'indagine è coinvolto anche il cognato di Leonardi, Damiano Sciuto, nei confronti del quale la giudice per le indagini preliminari ha disposto - così come per Salvino Frazzetto - gli arresti domiciliari. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, invece, per Sebastiano Foti, Gabriele Luca e Sebastiana Fazio. Per tutti l'accusa è quella di avere contribuito ai piani criminali del 44enne, imprenditore capace di accumulare importanti ricchezze - il cui sfoggio passa anche per le due Porsche a disposizione - ma anche debiti. Nei soli confronti di Riscossione Sicilia, la posizione di Leonardi è appesantita da cartelle esattoriali per 65 milioni di euro. La frode scoperta dalla guardia di finanza, con lavoro che rappresenta a tutti gli effetti una costola di Vento di scirocco, è stato quantificato in oltre 28 milioni, somma che è stata sequestrata dai finanzieri.

«L'impressionante capacità imprenditoriale e criminale» di Leonardi, così come l'ha definita la gip, sarebbe passata ancora una volta dal doppio binario costituito da un lato dal rifornire gli impianti che vendono gasolio per autotrazione di carburante destinato alle aziende agricole, e per questo beneficiario di una tassazione agevolata, e dall'altro di allestire le cosiddette frodi carosello, sfruttando le pieghe della normativa per prima acquistare carburante alleggerite dalle accise e poi commercializzarlo venendo meno alle prescrizioni previste dalla legge. È questo il caso, per esempio, delle società di comodo che Leonardi, tramite le proprie teste di legno, avrebbe fatto figurare come esportatori abituali; status che garantisce la possibilità di acquistare il gasolio senza pagare le accise ma che necessita di avere almeno il dieci per cento di fatturato derivante da cessioni fuori dai confini. Ma stando a quanto ricostruito dalla guardia di finanza, il ventaglio delle simulazioni sarebbe stato ampio così come la rosa di società cartiere messe in campo per confondere le acque e portare a compimento le frodi.

Tra queste c'è l'Hard Fuel, il cui amministratore unico è formalmente Carmelo Musumeci. L'uomo, fino al 2018, lavorava come ambulante nel settore dell'abbigliamento e per gli inquirenti non avrebbe avuto il profilo professionale né la forza economica per acquisire le quote della società. A nutrire i primi sospetti sulle attività della Hard Fuel è stata, a maggio 2020, in pieno lockdown, l'Agenzia delle dogane di Venezia. I funzionari inviarono ai colleghi siciliani una segnalazione riguardante possibili irregolarità nei trasferimenti di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi che dal Veneto finivano nell'isola, nello specifico in un deposito in provincia di Palermo di proprietà di una società controllata dalla Hard Fuel. A non quadrare erano diversi aspetti, a partire dal pagamento delle accise tramite compensazione con crediti tributari, il cui possesso però, tanto per i funzionari delle dogane che per la finanza, era totalmente fittizio: la società, infatti, sosteneva di sfruttare i rimborsi destinati agli autotrasportatori nell'ambito della carbon tax, salvo non avere licenze per tale attività né essere mai stata in possesso dei mezzi indicati nelle dichiarazioni. A ciò si aggiunge una considerazione di altro tipo e riguardante l'apparente antieconomicità delle movimentazioni compiute dalla società amministrata dal cognato di Leonardi: «La Hard Fuel, azienda catanese pertanto con sede a meno di cinquanta chilometri da una delle aree di raffinazione più grandi d'Europa - si legge nell'ordinanza - avrebbe acquistato carburanti da Malta, importati a Venezia, quindi spediti a Palermo e da lì venduti in Calabria, Campania e Lazio». Il riferimento va agli acquisti fatti al Nord dalla società svizzera Emad Energy SA, che a sua volta si riforniva da imprese appartenenti alla holding maltese Falzon Group.

Per la procura etnea, le frodi, che sarebbero passate anche dall'uso di un timbro contraffatto dell'Agenzia delle dogane di Trapani, avrebbero compreso anche cessioni di carburante ufficialmente destinato a società pubbliche come la Amt (oggi Amts, ndr) e la Amat, le municipalizzate che a Catania e Palermo si occupano di trasporto pubblico. Gli uomini di fiducia di Leonardi avrebbero avuto il principale punto di ritrovo a Catania, in una bottega al piano terra di uno stabile in via Aurelio Saffi. Non lontano da lì, all'incrocio con via Ammiraglio Caracciolo, si trova un bar che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata una delle attività intestate a prestanome ma di fatto riconducibili al 44enne.