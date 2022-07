Fiamme alte nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 15, a Giarre e precisamente in via Michele Federico Sciacca . Il rogo ha interessato un' area ricca di sterpaglie e rifiuti . L'incendio si è esteso a degli pneumatici che si trovavano nella zona che hanno preso facilmente fuoco. Coinvolti anche due edifici in fase di costruzione che sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto stanno ancora operando i pompieri del distaccamento di Riposto e altri mezzi in supporto provenienti dalla sede del comando provinciale di via Cesare Beccaria . Presenti anche i carabinieri della locale Compagnia.

In contemporanea a Paternò, nei pressi dell'Oasi di Ponte Barca una casa rurale che si trova in contrada Navarro è stata danneggiata da un rogo che era partito da un'area incolta per poi estendersi all'edifico. Distrutto il tetto della casa utilizzata come ricovero di mezzi e attrezzature per la campagna. A operare per quasi due ore i pompieri del distaccamento Catania Sud.