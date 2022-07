Duplice omicidio. È la gravissima accusa rivolta dalla procura di Catania a un infermiere in servizio in un ospedale di Catania. L'uomo si chiama Vincenzo Villani Conti, ha 49 anni ed è stato portato in carcere dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo. L'indagine riguarda il decesso di due pazienti ricoverati nel reparto di Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza. Villani Conti avrebbe somministrato i farmaci Diazepam e Midazolam, «con modalità - si legge in una nota della procura - estranee a esigenze terapeutiche».