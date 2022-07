Una nuova società , un nuovo nome e una storia tutta da scrivere a partire da oggi. Dopo tanta attesa, stamattina è nato a Venezia il Catania di Ross Pelligra , l’imprenditore italo australiano al quale lo scorso 24 giugno il Comune aveva affidato la responsabilità di far ripartire i colori rossazzurri nel mondo del calcio. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale, con un comunicato che svela il nome della società e illustra i primi passaggi del club, che al momento presenta in organigramma solo tre figure , a partire dallo stesso Pelligra e dall’ex calciatore Vincenzo Grella , con quest’ultimo che sarà anche amministratore delegato della società, contrariamente alle numerose previsioni fatte su altre figure di cui si era parlato negli ultimi giorni.

Una nuova società, un nuovo nome e una storia tutta da scrivere a partire da oggi. Dopo tanta attesa, stamattina è nato a Venezia il Catania di Ross Pelligra, l’imprenditore italo australiano al quale lo scorso 24 giugno il Comune aveva affidato la responsabilità di far ripartire i colori rossazzurri nel mondo del calcio. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale, con un comunicato che svela il nome della società e illustra i primi passaggi del club, che al momento presenta in organigramma solo tre figure, a partire dallo stesso Pelligra e dall’ex calciatore Vincenzo Grella, con quest’ultimo che sarà anche amministratore delegato della società, contrariamente alle numerose previsioni fatte su altre figure di cui si era parlato negli ultimi giorni.

«Pelligra Group Pty Ltd - si legge nella nota - comunica che alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 13 luglio, è stata costituita dinanzi al notaio Stefano Bandieramonte la società Catania SSD a r.l., con sede in Catania, via Musumeci 171. Compongono il Consiglio di Amministrazione della neo-costituita società sportiva dilettantistica Catania SSD a r.l.: Rosario Pelligra, presidente; Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato; Giovanni Caniglia, consigliere di Amministrazione».

Nel comunicato anche un pensiero del nuovo patron rossazzurro, anticipato dalla conferma dell’intenzione della società appena costituita di chiedere alla Figc il ripescaggio nella prima categoria del calcio dilettantistico: «Catania SSD - prosegue la nota - richiederà ufficialmente l’iscrizione al campionato di calcio serie D 2022/23. Il presidente Rosario Pelligra si rivolge ai sostenitori della squadra che indosserà la maglia a strisce verticali rosse e azzurre: "Sono orgoglioso, felice ed emozionato. Mi affiancano professionisti molto qualificati, che dovranno sviluppare un programma vincente, e l’intera città di Catania, che ringrazio pubblicamente per l’accoglienza e il supporto. I tifosi ci offrono sostegno, entusiasmo e quella fiducia che dovremo sempre coltivare e mai sprecare. Il Catania è della sua gente: la proprietà è una responsabilità sociale e giuridica ben precisa che io porto con fierezza».

Ancora da svelare il nuovo marchio identificativo del club, come precisato nel comunicato: «Lo stemma della società Catania SSD - conclude la nota - sarà mostrato al termine delle procedure di registrazione del marchio. Fino a quel momento, in omaggio alla città e al titolo del piano di comunicazione contenuto nella manifestazione d’interesse, la pagina facebook ufficiale Catania SSD proporrà l’immagine della bandiera Melior de cinere surgo».