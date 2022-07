Non ha ancora 18 anni , il giovane che si è reso protagonista del furto di un ciclomotore parcheggiato in via Castello Ursino . Insieme a un complice, giunti a bordo di un altro mezzo a due ruote, ha manomesso il lucchetto bloccadisco e l'impianto elettrico per poi fuggire poco dopo. I carabinieri, grazie alle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza della zona, lo hanno individuato e hanno atteso che rincasasse.

Quando si è imbattuto nei militari indossava ancora gli abiti utilizzati per compiere il furto. Di fronte all'evidenza ha condotto i carabinieri in via Cristoforo Colombo, rivelando il luogo in cui aveva nascosto il mezzo. Il ciclomotore è stato restituito al proprietario, mentre il minore è stato portato in un centro di prima accoglienza e, dopo la convalida dell'arresto da parte del giudice, affidato a una comunità.