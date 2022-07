Omessa custodia di armi e munizionamento. Questa l'accusa rivolta a una 77enne di Licodia Eubea . La donna è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione, dopo che un cittadino ha telefonato al 112 segnalando c he poco prima aveva causato il panico tra alcuni ragazzi che si trovavano in strada, mostrando loro un fucile .

Omessa custodia di armi e munizionamento. Questa l'accusa rivolta a una 77enne di Licodia Eubea. La donna è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione, dopo che un cittadino ha telefonato al 112 segnalando che poco prima aveva causato il panico tra alcuni ragazzi che si trovavano in strada, mostrando loro un fucile.

Dai controlli è emerso che l'anziana deteneva due fucili calibro 12. Le armi si trovavano appoggiate a un mobile della stanza da letto. Trovate anche 80 cartucce, il cui possesso non era mai stato denunciato. La donna ha detto di averle ricevute dal padre defunto. Ai militari ha spiegato di avere mostrato l'arma per dissuadere i ragazzi da continuare a fare rumore in strada.