Un 51enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di avere minacciato il cognato e aggredito la sorella. L'intervento della polizia è avvenuto domenica sera nel quartiere San Giovanni Galermo. A chiedere aiuto è stata la donna che ha spiegato di avere da tempo problemi con il familiari per problemi inerenti l'eredità. La telefonata al 112 nasceva dall'ultimo momento di tensione: il fratello aveva minacciato il marito della donna e poi, una volta che il cognato si era allontanato, si era messo in sella per inseguirlo.