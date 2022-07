Da avvocata ad avvocato . Non si tratta di una questione di genere sulle desinenze al femminile e al maschile, ma semplicemente del cambio al vertice della Catania Multiservizi . Al posto dell'avvocata Serena Spoto, nominata a luglio 2020 , arriva l'avvocato Alessandro Corradi . Lo società, partecipata al cento per cento dal Comune di Catania, è operativa dal 1998 e conta al suo interno, stando ai dati ufficiali del sito internet, 384 dipendenti che si occupano di manutenzione del verde e delle strade.

Da avvocata ad avvocato. Non si tratta di una questione di genere sulle desinenze al femminile e al maschile, ma semplicemente del cambio al vertice della Catania Multiservizi. Al posto dell'avvocata Serena Spoto, nominata a luglio 2020, arriva l'avvocato Alessandro Corradi. Lo società, partecipata al cento per cento dal Comune di Catania, è operativa dal 1998 e conta al suo interno, stando ai dati ufficiali del sito internet, 384 dipendenti che si occupano di manutenzione del verde e delle strade.

Il turnover all'interno dell'azienda era nell'aria ormai da mesi. Nel passato di Corradi l'esperienza da consigliere comunale a Palazzo degli elefanti, dal 2008 al 2013, con l'allora Popolo delle Libertà. Il nuovo presidente, classe 1982, è stato consulente all'assemblea regionale siciliana e funzionario direttivo all'assessorato all'Agricoltura nel 2014.

Più recente - durante la sindacatura di Enzo Bianco - l'incarico da presidente del consiglio d'amministrazione di Sidra, partecipata che gestisce il servizio idrico integrato a Catania e in alcuni Comuni della provincia. Dallo scorso anno Corradi è passato ufficialmente in Fratelli d'Italia, partito di cui il sindaco sospeso Salvo Pogliese è referente per la Sicilia orientale. Spoto ha salutato i dipendenti della partecipata con un post pubblicato su Facebook a corredo di una foto che ritrae una targa. «Sono stati anni in cui abbiamo superato ogni difficoltà cercando, nei limiti delle nostre possibilità e delle nostre competenze, di garantire decoro, sicurezza, pulizia alla nostra città -si legge nel posto - La consapevolezza che il futuro di Catania e dei nostri figli passa anche dalla serietà, dalla passione, dall'impegno che mettiamo nel nostro lavoro non ci abbandonerà mai».