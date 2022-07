A Giarre l'era di Benedetto Mancini stenta a decollare, tra pagamenti ai tesserati, iscrizione alla prossima derie D e la collaborazione annunciata - ma mai proposta nero su bianco - con il p arco dell'Etna . Sono giorni di tribolazione per la società e i suoi tifosi. Il club, reduce da una salvezza colta solo all'ultima giornata, ha dovuto fare i conti anche con la fine dell'era del duo composto da Giulio Nirelli e Marco La Rosa . Un clima di incertezza che non si è certo placato con il passaggio di consegne tra la vecchia proprietà, desiderosa di disimpegnarsi, e il nuovo patron, quel Mancini protagonista dell'ultima fase della controversa vicenda del Calcio Catania .

A Giarre l'era di Benedetto Mancini stenta a decollare, tra pagamenti ai tesserati, iscrizione alla prossima derie D e la collaborazione annunciata - ma mai proposta nero su bianco - con il parco dell'Etna. Sono giorni di tribolazione per la società e i suoi tifosi. Il club, reduce da una salvezza colta solo all'ultima giornata, ha dovuto fare i conti anche con la fine dell'era del duo composto da Giulio Nirelli e Marco La Rosa. Un clima di incertezza che non si è certo placato con il passaggio di consegne tra la vecchia proprietà, desiderosa di disimpegnarsi, e il nuovo patron, quel Mancini protagonista dell'ultima fase della controversa vicenda del Calcio Catania.

Anche a Giarre l'operato dell'imprenditore romano sembra costellato da costanti difficoltà, in prima battuta il pagamento delle spettanze relative alla stagione 2021/2022 ai tesserati. Un inceppo che, secondo le rassicurazioni di Mancini, dovrebbe essere risolto nelle prossime ore, e che si sarebbe generato a causa della disponibilità in Lev bulgari dei conti dell'imprenditore che devono essere convertiti in Euro.

Ma non è il solo tassello mancante in questo avvio di stagione dei gialloblu. Il club deve ancora formalizzare l'iscrizione alla prossima serie D, ancora non ottemperata per poi volgere il proprio sguardo alle diverse criticità presentate dallo stadio Regionale, prima tra tutte l'inagibilità della tribuna centrale, da troppo tempo interdetta al pubblico. Tra le iniziative annunciate dal patron anche l'ipotesi di una collaborazione con il parco dell'Etna, ma, secondo le voci trapelate, l'ente non è stato messo ancora a conoscenza delle intenzioni di Mancini.