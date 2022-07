Un 42enne è stato arrestato dai carabinieri di Caltagirone in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca. L'uomo, che è siciliano, ha vissuto un periodo in Germania, durante il quale avrebbe abusato di una ragazzina allora 13enne. I fatti sono accaduti sei anni fa. L'adolescente sarebbe stata obbligata a compiere atti espliciti. Dopo l'arresto il 42enne è stato portato nel carcere di Caltagirone, in attesa delle prossime decisioni dell'autorità giudiziaria.